Alemanha avisa que consumidores podem ficar sem energia por não aceitar pagar a Rússia em rublos

Apoie o 247

ICL

BERLIM, 30 Mar (Reuters) - A Alemanha declarou nesta quarta-feira um "alerta antecipado" de uma possível emergência no fornecimento de gás, dizendo que a medida foi projetada para se preparar para o risco de interrupção ou interrupção dos fluxos de gás natural da Rússia.

O anúncio, o sinal mais claro até agora de que a União Europeia está se preparando para interrupções no fornecimento após impor sanções sem precedentes após a invasão da Ucrânia pela Rússia, ocorre no momento em que Moscou planeja introduzir um novo mecanismo de troca de pagamento de seu gás para rublos.

Essa demanda que foi rejeitada pelos países do G7, incluindo a Alemanha, e alimentou temores de interrupções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o plano de emergência de gás existente na Alemanha, o alerta precoce é a primeira de três etapas e ainda não implica a intervenção do Estado para racionar o gás.

Mas o ministro da Economia, Robert Habeck, pediu aos consumidores e empresas que reduzam o consumo, dizendo que "cada quilowatt-hora conta".

PREPARE-SE PARA 'TODOS OS CENÁRIOS'

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele disse em entrevista coletiva que o fornecimento de gás está protegido por enquanto e que a Alemanha está monitorando de perto os fluxos de fornecimento com os operadores do mercado.

"No entanto, devemos aumentar as medidas de precaução para estarmos preparados para uma escalada por parte da Rússia", disse Habeck. "Com a declaração do nível de alerta precoce, uma equipe de crise foi convocada."

A Rússia respondeu por 55% das importações de gás da Alemanha em 2021. Embora esse número tenha caído para 40% no primeiro trimestre de 2022, Habeck disse que a Alemanha não alcançará total independência do fornecimento russo antes de meados de 2024.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe de crise, que inclui membros de seu ministério, o regulador de rede alemão, operadores de rede e representantes dos 16 estados federais da Alemanha monitoraria de perto a situação "para que - se necessário - outras medidas possam ser tomadas para aumentar a segurança do fornecimento".

O chefe do regulador de rede alemão Bundesnetzagentur, Klaus Mueller, em um tweet, disse que o objetivo do alerta antecipado é evitar uma deterioração da oferta e pediu aos consumidores e à indústria que se preparem para "todos os cenários".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE