Aliados de Bolsonaro querem esconder Paulo Guedes na campanha

247 – "Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) avaliam que as políticas defendidas pelo ministro Paulo Guedes (Economia) podem retirar votos do candidato à reeleição em 2022 e defendem 'esconder' o chefe da equipe econômica durante a campanha. Além disso, temem declarações polêmicas do ministro, como quando falou recentemente que há mais iPhones no Brasil do que população", informam Marianna Holanda, Julia Chaib e Fábio Pupo, em reportagem publicada na Folha de S. Paulo.

"A indefinição tem afastado Guedes de debates públicos ao lado de assessores econômicos de outros pré-candidatos sobre as políticas a serem adotadas pelo país nos próximos quatro anos", acrescentam os jornalistas. Depois de praticamente quatro anos de aprofundamento do choque neoliberal iniciado por Michel Temer, o Brasil não cresceu, o desemprego não cedeu e a inflação voltou com força total, reduzindo o poder de consumo dos brasileiros.

