Alimentação em casa registra deflação em 2023, após três anos de alta

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta-feira (11), que apontam que a inflação fechou o ano de 2023 em 4,62%, abaixo do teto da meta estabelecido pelo Banco Central (BC), revelam que os alimentos no domicílio tiveram deflação em 2023 após registrarem alta por três anos consecutivos. A deflação neste segmento beneficia diretamente a população mais pobre e representa um ganho político para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tinha na redução dos preços dos alimentos uma de suas bandeiras de campanha.

O grupo de Alimentação e Bebidas apresentou uma deflação de 1,03%, impulsionada pela queda nos preços dos alimentos no domicílio. Itens como óleo de soja (-28,00%), frango em pedaços (-10,12%), e carnes (-9,37%) foram os principais contribuintes para essa tendência de queda. O destaque fica para o óleo de soja, que teve preços em declínio em 10 dos 12 meses de 2023.

continua após o anúncio

Comparativamente, os anos anteriores foram marcados por altas expressivas nos preços dos alimentos, com aumentos de 13,21% em 2022, 8,23% em 2021 e 18,16% em 2020. A jornalista Míriam Leitão observa, em em sua coluna no jornal O Globo, que “a super safra de 2023 que foi a responsável pela queda do preço, este ano, não deve se repetir. O ano passado já sofreu algum reflexo dos efeitos climáticos, especialmente as chuvas no Sul. Em 2024, os efeitos do El Nino nas plantações pode atrasar o plantio e a colheita. Então, alguns economistas já projetam que a inflação de alimentos será de 4%”. Segundo o IBGE, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas deve somar 306,5 milhões de toneladas em 2024, recuo de 2,8% frente a 2023 (8,9 milhões de toneladas).

Ouvido pela reportagem, o economista Ricardo Barboza, pesquisador associado ao FGV Ibre, ressalta que apesar da possibilidade do cenário de deflação não se repete em 2024, "sairíamos de -0,5% para algo em torno de 4,2% na inflação de alimentos, o que ainda é um comportamento benigno, pois é um número abaixo da série histórico, que depois da implantação de regime de metas fica em torno de 7%".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: