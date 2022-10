"Alívio", dizem Armínio Fraga e Edmar Bacha, pais do Plano Real, sobre eleição de Lula

Apoie o 247

247 - Os economistas Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e Edmar Bacha, um dos pais do Plano Real, se disseram “aliviados” com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições, realizado neste domingo (30).

"Alívio, alívio, alívio; esperança, esperança, esperança Foi um belo discurso", disse Bacha, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo. "Tudo no discurso foi muito bom, mas especialmente o início, em que ele diz que não foi uma vitória do PT, mas da aliança democrática. A menção direta a Simone [Tebet] aponta para o futuro", completou.

"A vitória [de Lula] foi um grande alívio, e o discurso foi inspirador, completo, de imenso alívio, e que espelha uma atitude construtiva de união com busca de convergência", destacou Armínio Fraga. "Eu diria que ele se superou”, emendou em seguida.

Citada por Bacha, a senadora Simone Tebet (MDB) foi a terceira candidata mais votada no primeiro turno da eleição presidencial e contou com apoio de Bacha ao longo da campanha. Ela apoiou Lula no segundo turno e existe a especulação de que possa assumir um ministério no governo do petista.

