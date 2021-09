Ameaça de inflação faz bolsas desabarem pelo mundo

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - As bolsas do mundo todo caem com o agravamento da crise de energia, o que afeta também o Brasil.

Com a perspectiva de petróleo em alta, o mercado financeiro se dá conta de que a inflação global pode não ser transitória, como bancos centrais vêm afirmando.

terça-feira (28), o petróleo do tipo Brent, referência global, ultrapassou os US$ 80, atingindo o maior valor em três anos, informa a CNN.

PUBLICIDADE

Nesse cenário os juros podem subir acima do esperado, o que reduz a atratividade das bolsas em relação aos títulos de renda fixa, com efeitos principalmente para ações de tecnologia.

Nesta terça-feira, os índices na Europa fecharam em quedas superiores a 2%, como o Dax da Alemanha (-2,09%), o CAC 40 da França (2,17%) e o Euro Stoxx 600, que representa ações europeias, que caiu 2,56%, na maior queda diária em dois meses. Ações de tecnologia europeias caíram 4,8% e também foram ao nível mais baixo em dois meses.

PUBLICIDADE