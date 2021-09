Ameaças antidemocráticas de Bolsonaro "assustam empresários", diz Financial Times, porta-voz da elite financeira global

"A popularidade de Bolsonaro está diminuindo drasticamente, já que sua retórica antidemocrática tem assustado muitos apoiadores de outrora, especialmente aqueles na comunidade empresarial", destacou a reportagem do jornal inglês sobre os atos bolsonaristas do 7 de setembro edit

247 - O jornal inglês The Financial Times, porta-voz da elite financeira global, afirmou que os atos bolsonaristas do 7 de setembro colocam o Brasil "no limite", fragilizando a democracia e a economia.

O jornal cita a campanha "agressiva" de Jair Bolsonaro "contra vários juízes do Supremo Tribunal Federal, a quem ele acusa de abusar de sua autoridade".

A reportagem diz que na Faria Lima, "a versão brasileira de Wall Street", "os executivos admitem discretamente que a turbulência política está prejudicando o sentimento dos investidores e diminuindo o apetite por investir na maior economia da América Latina".

Os grandes investidores, destaca a reportagem, estão assustados com as ameaças de Bolsonaro de interferir no STF. "Apesar das multidões na terça-feira, a popularidade de Bolsonaro está diminuindo drasticamente, já que sua retórica antidemocrática tem assustado muitos apoiadores de outrora, especialmente aqueles na comunidade empresarial".

