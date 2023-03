Americanas apresentará nesta segunda plano de recuperação judicial

Apoie o 247

247 - Nesta segunda-feira (20), a Americanas irá apresentar seu plano de recuperação judicial para lidar com suas dívidas de R$ 42,482 bilhões e os 9.462 credores da rede varejista.

Há dois meses, a Americanas entrou em recuperação judicial após seu então presidente, Sergio Rial, revelar "inconsistências contábeis" de R$ 20 bilhões nas contas da varejista. Desde então, a companhia tem passado por diversas mudanças em meio a acusações de fraude contábil praticada pelos três acionistas de referência: Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles.

Os principais diretores foram afastados, a empresa enfrentou brigas judiciais com bancos e um novo presidente foi nomeado. Além disso, os acionistas de referência, que são sócios da 3G Capital, até mesmo foram alvo de uma CPI no Congresso.

Agora, a Americanas busca iniciar uma nova fase após enfrentar uma grande crise financeira. De acordo com fontes d'O Globo, o plano de recuperação judicial inclui um aporte financeiro a ser dado pelos acionistas de referência, a conversão de dívidas em ações e a recompra de parte da dívida.

O plano de recuperação judicial da Americanas envolve um aporte de 10 bilhões de reais dos acionistas de referência, juntamente com a conversão de 18 bilhões de reais em dívidas e a recompra de outros 12 bilhões de reais. Essa proposta é semelhante à apresentada em fevereiro, mas o valor do aporte foi aumentado de 7 bilhões de reais para 10 bilhões de reais, devido à insuficiência da oferta anterior de acordo com os bancos credores.

No entanto, apesar do aumento no aporte dos acionistas, ainda não houve um acordo com os bancos credores. Eles argumentam que o valor proposto não é suficiente para resolver a crise financeira da Americanas. A empresa agora está em negociações com os bancos para chegar a um acordo sobre o plano de recuperação.

