Análise: apoio à inovação da economia privada traz benefícios à China e ao mundo

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, realizou recentemente uma visita de inspeção à província de Sichuan, no sudoeste do país. Um dos locais que o líder visitou foi uma empresa de produtos ópticos, como projetores.

Na empresa, Xi Jinping esteve na oficina e sala de exposição para conhecer as medidas de promoção de inovação e apoio ao desenvolvimento às companhias privadas, o que emitiu um novo sinal de que a China dá muita importância à economia privada.

De fato, grande parte dos êxitos da economia chinesa está atribuída às empresas privadas, que contribui com mais de 50% dos impostos, 60% do PIB, 70% dos resultados de inovação tecnológica, 80% do emprego da zona urbana e 90% do número das empresas do país.

Nos primeiros cinco meses deste ano, as empresas privadas registraram um volume total de importação e exportação de 7,86 trilhões de yuans, um aumento de 11,8%. A cifra representou 49% do valor do comércio exterior da China.

Sob influências da pandemia da COVID-19 nos últimos dois anos, as empresas privadas chinesas enfrentaram mais desafios com as mudanças drásticas da situação interna e internacional e o aumento da incerteza do ambiente externo. Em resposta, governos de diferentes níveis da China estão procurando meios para ajudá-las a superar as dificuldades.

Perante as incertezas da economia mundial e pressões como o recuo da demanda e o enfraquecimento das perspectivas, a maneira essencial para as empresas privadas criarem novas oportunidades de desenvolvimento reside, sim, na “inovação”.

Durante sua visita de inspeção, Xi Jinping destacou a importância da inovação científica e tecnológica, o que explicitou a direção de desenvolvimento das empresas chinesas, incluindo as privadas.

“É preciso dedicar esforços para elevar a capacidade de inovação independente e acelerar a transformação em um pais forte em manufatura”, assinalou o líder. As afirmações injetaram uma forte confiança para as empresas privadas na superação das dificuldades e promoção do desenvolvimento. O apoio à inovação da economia privada trará tanto benefícios para a economia chinesa quanto para a mundial.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Erasto Santos Cruz

