Analista-chefe da XP prevê vitória de Lula nas eleições

247 – A corretora XP, que é muito associada ao bolsonarismo, hoje aposta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrotará Jair Bolsonaro na disputa eleitoral deste ano. A previsão é de Richard Back, chefe de análise política da XP Investimentos, mas que aposta num cenário mais disputado. "Acho que o Bolsonaro tem mais cara de 40% [de intenções de voto] do que cara de 30%. [O atual presidente] vai subir [nas pesquisas] e vai ser muito mais apertado do que parecia antes", afirmou Back, durante participação em evento da gestora Tag Investimentos, segundo reportagem de Lucas Bombana , na Folha de S. Paulo.

"O analista político da XP disse também que o que chamou de 'terceiro turno' —um cenário em que o presidente Bolsonaro perde as eleições e passa a questionar os resultados— é um risco presente no radar dos investidores, tanto no Brasil como no exterior", acrescentou o repórter. "Acredito em algum nível de agitação", disse o analista da XP, acrescentando que prevê uma vitória do ex-presidente Lula nas eleições.

