André Esteves diz que Brasil vive "aceleração medíocre, mas aceitável"

Dono do BTG Pactual, o banqueiro diz que falta produtividade para crescimento maior

247 - O banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, diz que o desempenho da economia brasileira é medíocre, mas aceitável. "Não acredito que o BC cortará a Selic (taxa básica de juros) na próxima reunião. O Brasil vive uma aceleração medíocre, mas aceitável, dadas as suas condições", disse o executivo, durante o evento CEO Conference Brasil 2020, organizado pelo BTG. Para Esteves, o Brasil não tem condições de crescer 4% a 5% ao ano, por falta de produtividade, aponta reportagem do Estado de S. Paulo.