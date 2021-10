"André Esteves é a mão visível do mercado, que dá golpe de estado", diz Joaquim de Carvalho

Jornalista afirma que a "mão invisível" do mercado virou mão visível no Brasil comandado pelo grande capital edit

247 – "Ouvi o áudio do banqueiro André Esteves, que vazou e o 247 publica com exclusividade. Quem acredita na 'mão invisível' do mercado precisa rever conceitos. A 'mão' tem voz, influencia o governo, o Banco Central, a Câmara e o STF. E dá um golpe de Estado", escreveu o jornalista Joaquim de Carvalho, em seu twitter , após ouvir o vídeo em que o banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, fala como dono do Brasil e do governo Bolsonaro. Ouça: