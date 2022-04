André Esteves volta ao comando do BTG Pactual nesta sexta-feira

Executivo, que foi alvo da Lava Jato em 2015, deve ser eleito presidente do Conselho de Administração da instituição em uma assembleia extraordinária dos acionistas edit

247 - O banqueiro André Esteves deve ser eleito para o cargo de presidente do Conselho de Administração do banco BTG Pactual nesta sexta-feira (29), data em que acontece uma assembleia extraordinária dos acionistas da instituição financeira, destaca o jornal O Globo.

O retorno do Executivo acontece quatro anos após ele ser preso, em 2015, e posteriormente absolvido das acusações de tentar obstruir investigações no âmbito da Operação Lava Jato, em 2018.

Ainda segundo a reportagem, “no pacote a ser votado pelos acionistas, junto à eleição de Esteves está o revestimento de mais uma camada de governança sobre a estrutura do banco. Serão criados quatro comitês com essa finalidade. Um deles, de compliance, tem como finalidade ‘propor as melhores práticas’ para a instituição.

Este comitê específico deverá ficar sob responsabilidade do “ex-ministro da Defesa Nelson Jobim, que guardava o assento de chairman, até agora, para o regresso de Esteves”, ressalta o periódico.

