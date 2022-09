André Lara Resende declara voto em Lula no 1º turno

"O voto em Lula no primeiro turno é importantíssimo. É trazer de volta o estado democrático civilizado", declarou o ex-presidente do BNDES e um dos formuladores do Plano Real edit

247 - Um dos formuladores do Plano Real e ex-presidente do BNDES, o economista André Lara Resende vai declarar apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT) em evento nesta terça-feira (27) ao lado do petista, segundo a Folha de S. Paulo.

"Está claro para mim que o apoio e o voto em Lula já no primeiro turno é importantíssimo. É trazer de volta o estado democrático civilizado", afirmou o economista ao jornal. "O Brasil está caminhando para ser terra arrasada se continuar o governo atual".

Para o economista, a volta de Lula é também a volta do Brasil ao cenário internacional, além de representar a vitória da democracia.

"O economista não quis comentar se esse apoio sinaliza para uma condução da política econômica ao centro em um eventual governo Lula", diz o texto.

Lula se encontra com intelectuais nesta terça-feira, em reunião organizada pelo ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador do plano de governo da chapa Lula-Alckmin.

