Aplicativos de bancos enfrentam instabilidade e provocam onda de reclamações nas redes

247 - Clientes de diferentes instituições financeiras enfrentaram dificuldades para acessar aplicativos bancários e realizar operações na manhã deste sábado (7), em um episódio que gerou milhares de reclamações nas redes sociais. As informações foram publicadas inicialmente pelo g1, que acompanhou a movimentação dos usuários e a resposta das autoridades monetárias.

De acordo com o site Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços digitais, mais de 10 mil queixas foram registradas em poucas horas envolvendo bancos e fintechs como Itaú, Santander, Nubank, Banco Inter, C6 Bank, PicPay, Banco do Brasil e Bradesco. Os relatos indicavam problemas generalizados de acesso e instabilidade nas plataformas.

As notificações de erro se concentraram principalmente até o início da tarde e incluíram falhas no login, lentidão para carregar telas e indisponibilidade de serviços básicos, como consultas de saldo e transferências. A situação rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, onde usuários relataram transtornos e dificuldades para concluir pagamentos e operações rotineiras.

As primeiras manifestações começaram a aparecer por volta das 11h30, quando clientes passaram a informar que não conseguiam entrar nos aplicativos ou finalizar transações pelo internet banking, especialmente via Pix. Em muitos casos, as tentativas de acesso resultavam em mensagens de erro ou em travamentos prolongados dos sistemas.

Procurado, o Banco Central informou que seus sistemas estavam funcionando normalmente e que não havia registro de instabilidade em sua infraestrutura. As demais instituições citadas e as fintechs também foram questionadas pela reportagem, mas não haviam se pronunciado até a última atualização das informações.

O episódio ocorre em um momento de grande dependência dos serviços digitais para operações financeiras do dia a dia, como transferências, pagamentos de contas e compras online. Qualquer interrupção, mesmo que temporária, tende a provocar forte reação dos usuários, sobretudo em fins de semana, quando muitas agências físicas não funcionam.

Apesar do volume de reclamações, ainda não havia, até o início da tarde, uma explicação oficial conjunta sobre a causa das falhas nem um prazo estimado para a normalização completa dos serviços. Especialistas em tecnologia financeira destacam que instabilidades simultâneas em diferentes plataformas podem estar ligadas a problemas de infraestrutura compartilhada ou picos de demanda.

Enquanto aguardavam a regularização, muitos clientes recorreram às redes sociais para relatar os transtornos e cobrar posicionamentos das instituições, transformando o tema em um dos assuntos mais comentados do dia no ambiente digital.