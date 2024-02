Apoio do BNDES à inovação alcança R$ 5,3 bi em operações aprovadas em 2023

Apoie o 247

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 5,3 bilhões em operações de financiamento à inovação no ano de 2023, um aumento de 132% em relação a 2022. Considerando apenas operações contratadas diretamente com o Banco, o total aprovado foi de R$ 3,9 bilhões, incremento de 181% sobre o ano anterior.

O crescimento foi impulsionado principalmente pelo programa BNDES Mais Inovação, lançado em setembro, que oferece custo atrelado à taxa referencial (TR) para projetos de inovação e digitalização. Em menos de quatro meses, o programa registrou um total de R$ 3,5 bilhões aprovados em 24 operações para projetos de diferentes segmentos da indústria.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a instituição voltou a ter papel central no financiamento à inovação, em sintonia com o objetivo de promover a neoindustrialização do país, uma prioridade do governo do Presidente Lula. Essas primeiras operações mostram que as condições oferecidas pelo programa podem induzir um aumento efetivo dos investimentos em inovação e digitalização, necessários para ganhos de produtividade”, afirmou.

“O Congresso Nacional, ao permitir que o BNDES adotasse o custo em TR para projetos de inovação, criou um instrumento essencial para a consolidação de uma indústria nacional mais inovadora”, avaliou Mercadante, destacando que o programa atraiu empresas de todos os portes, muitas delas referências em seus segmentos de atuação.

APOIO DIRETO - Doze operações foram aprovadas diretamente com o Banco para investimentos em inovação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e plantas pioneiras – alinhados às missões da Nova Política Industrial brasileira. Entre os projetos, estão iniciativas de empresas de diferentes setores de alta tecnologia, como semicondutores, telecomunicações, saúde, mobilidade, equipamentos e motores elétricos.

Recentemente foram anunciados financiamentos para a montadora de automóveis Volkswagen (R$ 500 milhões), para a fabricante de aviões Embraer (R$ 500 milhões), para a fabricante de medicamentos Hypera (R$ 500 milhões) e para a empresa de tecnologia Positivo (R$ 330 milhões, sendo R$ 258 milhões no BNDES Mais Inovação).

Na modalidade indireta, em que as operações ocorrem por meio da rede de agentes credenciados do BNDES, o BNDES Mais Inovação, teve outros 12 financiamentos aprovados em um único mês (nessa modalidade o programa começou a operar em dezembro). Tais investimentos são destinados à difusão tecnológica e digitalização, principalmente por meio da compra de máquinas e da contratação de serviços inovadores, contribuindo para a digitalização e indústria 4.0 no segmento de micro, pequenas e médias empresas (MPME).

O programa BNDES Mais Inovação tem dotação orçamentária de até R$ 20 bilhões para um período de quatro anos. O instrumento é parte da estratégia definida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) para promover a neoindustrialização no país, contando com a participação do BNDES e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), sob coordenação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

“Os recursos fazem parte do Plano Mais Produção, braço de financiamento da Nova Indústria Brasil”, apontou o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luis Gordon. Ele destacou ainda que “serão destinados ao menos R$ 300 bilhões para a consolidação de uma indústria nacional mais inovadora e digital, mais verde, mais exportadora e mais produtiva”.

O total aprovado pelo Banco à inovação em 2023 (R$ 5,3 milhões) contempla também projetos inovadores apoiados por meio de linhas de financiamentos tradicionais do Banco e com recursos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) – para operações do setor de telecomunicações – e do Fundo Clima – no caso de ações relacionadas à redução de emissões de gases de efeitos estufa e adaptação às mudanças climáticas.

Além dos recursos disponibilizados pelo Banco, há previsão de outros R$ 40 bilhões a serem disponibilizados pela Finep/MCTI com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

[Fonte: Agência BNDES]

