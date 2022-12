Após aumento dos combustíveis, inflação tem alta de 0,41% em novembro

No acumulado do ano, a inflação é de 5,13%, pouco menor do que os 5,90% registrados no acumulado dos últimos 12 meses edit

Carta Capital - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal monitor da inflação, apresentou alta de 0,41% em novembro, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira 9 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado do ano, a inflação é de 5,13%, pouco menor do que os 5,90% registrados no acumulado dos últimos 12 meses.

O resultado desta sexta, segundo o instituto, foi puxado pelo aumento nos preços dos combustíveis, que saltou 3,29%. Conforme mostra o boletim, com as altas do etanol (7,57%), da gasolina (2,99%) e do óleo diesel (0,11%) em novembro, o grupo foi o maior responsável pelo crescimento do IPCA no mês. Outros preços relacionados ao grupo de Transportes também contribuíram para o aumento.

