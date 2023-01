Após criticar alta dos juros, Haddad se encontra com presidente do Banco Central

Apoie o 247

ICL

247 - Após dizer em entrevista à TV 247 que a situação do Brasil é "anômala" com uma taxa de juros - atualmente em 13,75% - "fora de propósito", o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), se reúne em São Paulo na manhã desta segunda-feira (30) com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O presidente Lula (PT) também já criticou a alta dos juros no país.

O encontro foi confirmado pelo Ministério da Fazenda e acontece no gabinete da pasta na capital paulista. O secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, também participa da conversa De acordo com o ministério, na reunião são discutidos "assuntos institucionais".

O Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne a partir desta terça-feira (31) para definir a taxa de juros. A expectativa é de manutenção da Selic a 13,75% ao ano.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.