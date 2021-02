Após dia crítico, Petrobras tem recuperação, Ibovespa fecha em alta e dólar cai a R$ 5,44

Infomoney - O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira (23), interrompendo uma sequência de três quedas. Quem impulsionou as compras na B3 foram as ações da Petrobras (PETR3; PETR4), que recuperaram parte das perdas da véspera (dia marcado pelo segundo maior tombo da história dos papéis em um único pregão).

No radar da estatal, ocorre hoje a reunião do Conselho de Administração, que deve analisar a indicação do nome do general Joaquim Silva e Luna para substituir Roberto Castello Branco no comando da empresa. As ações preferenciais PETR4 fecharam em alta de 12,17%.

Apesar do tema na reunião, dificilmente haverá uma decisão ainda nesta terça, já que existe um rito que deve ser obedecido antes que o Conselho vote a indicação do presidente. Uma nova assembleia deve ser marcada em até 30 dias.

Do lado macroeconômico, as atenções se voltaram ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que cancelou sua participação em evento sobre a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) à tarde. A versão oficial é de que Guedes teria sido obrigado a lidar com “questões emergenciais” relacionadas às reformas no Congresso.

Lá fora, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que o apoio à economia oferecido pela autoridade monetária será necessário “por algum tempo”. “A economia está muito longe de nossas metas de emprego e inflação, e é provável que leve algum tempo para que progressos substanciais sejam alcançados”, a barreira que o Fed estabeleceu para discutir quando seria apropriado reduzir parte desse apoio.

As sinalizações dovish (favoráveis a utilizar a política monetária para estimular a economia) de Powell fizeram com que as bolsas americanas revertessem as perdas do início do pregão e encerrassem em leves altas com a exceção do índice Nasdaq, de ações de empresas de tecnologia, que caiu 0,5%.

O Ibovespa subiu 2,27%, a 115.227 pontos, a maior alta desde 28 de janeiro, quando o índice teve uma valorização de 2,59%. O volume financeiro negociado foi de R$ 47,959 bilhões.

Enquanto isso, o dólar comercial caiu 0,22% a R$ 5,4417 na compra e a R$ 5,4422 na venda. Já o dólar futuro com vencimento em março tem queda de 0,55%, a R$ 5,438 no after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 caiu sete pontos-base a 3,46%, o DI para janeiro de 2023 teve queda de 14 pontos-base a 5,18%, o DI para janeiro de 2025 recuou 13 pontos-base a 6,80% e o DI para janeiro de 2027 registrou variação negativa de oito pontos-base a 7,49%.

Voltando aos EUA, o pacote democrata segue avançando nas comissões da Câmara. A Casa pode aprová-lo em plenário até o fim da semana. Apesar da falta de consenso entre os democratas para o avanço do aumento do salário mínimo, grande parte do US$ 1,9 trilhão segue com menores resistências.

Na Europa, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou em um discurso que a instituição “continua a monitorar a evolução dos juros nominais de títulos”. Os juros de títulos europeus tiveram quedas, em aparente resposta a sua fala.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.