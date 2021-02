Após Ford, Audi suspende produção de carros no Brasil

247 - Depois da Mercedes e Ford, é a vez da Audi interromper sua linha de montagem no Brasil, intensificando ainda mais o cenário de desemprego e desindustrialização que o Brasil enfrenta

Segundo reportagem do portal Auto Esporte, a diferença é que, ao contrário das rivais, a marca do Grupo Volkswagen trata o ocorrido como uma suspensão, e não um encerramento definitivo da produção nacional. Ao menos por enquanto.

A fabricante já tinha confirmado o fim da produção do A3 Sedan em dezembro e a retirada do modelo no site da marca oficializou a saída do carro no mercado. Em nota, a Audi explica que aguarda uma decisão externa e a entrega do dinheiro do IPI por parte do governo para confirmar um novo produto para ser montado em São José dos Pinhais (PR).

