Após Lava Jato, Odebrecht anuncia que passa a se chamar Novonor

247 - Alvo de investigações da Operação Lava Jato, a Odebrecht, de 76 anos, anunciou que passará a se chamar Novonor. O anúncio foi feito pelo representante do acionista majoritário do grupo, Maurício Odebrecht, em reunião anual, com transmissão online para todos os funcionários. A empresa tem dívidas de quase R$ 100 bilhões, incluindo os empréstimos intercompanhias. Entrou com pedido de recuperação judicial em junho de 2019 e teve seu plano aprovado neste ano, em plena pandemia do coronavírus.

"Não estamos apagando o passado. Passado não se apaga. Passado é exatamente o que ele é - passado. Depois de tudo o que promovemos de mudanças e de correção de rumos, estamos agora olhando para o que queremos ser: uma empresa inspirada no futuro. Este é o nosso novo norte", disse Maurício Odebrecht, em nota. O relato foi publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo.

A empreiteira disse que, nos últimos cinco anos, "à medida em que ia mudando os seus processos internos e os seus métodos de atuação, a empresa implantou um sistema de conformidade no padrão das grandes corporações internacionais, e que foi certificado há dois meses por um monitor independente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos".

