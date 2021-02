Aposentadoria do INSS pode ser solicitada pelo celular

247 - As pessoas que pretendem pedir a aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem conseguir o benefício sem precisar ir à uma agência. A solicitação pode ser feita no site ou aplicativo Meu INSS. A nova modalidade serve para aposentadorias por idade e por tempo de contribuição - aquelas que não exigem atendimento presencial. As informações foram publicadas pelo site Notícias Concursos.

A pessoa deve verificar seus dados no Cnis (base de dados do governo) antes de solicitar o benefício. Também pode consultar o extrato previdenciário pelo Meu INSS, em "Extrato de Contribuição (CNIS)". Se houver algum erro, dá para fazer a retificação pelo próprio Meu INSS, mas antes é preciso entrar em contato pelo número 135.

O acesso à eventual correção de dados do Cnis não é permitido pelo INSS. De acordo com o instituto, a atualização só é realizada após ser feita a solicitação de um benefício. Quando houver necessidade de documentação complementar, o instituto faz o cumprimento de exigências. O envio dos documentos pode ser feito pelo 'Meu INSS' ou na agência.

