Apple aceita negociar com Cade para liberar Pix por aproximação em iPhones

247 - A Apple sinalizou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que está disposta a firmar um acordo para permitir o uso do Pix por aproximação sem custos nos iPhones. A informação foi publicada pelo jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo, e representa um possível avanço em uma disputa que se arrasta há anos envolvendo o acesso à tecnologia de pagamentos por aproximação nos dispositivos da empresa.

Segundo a publicação, a disposição da gigante de tecnologia em negociar ocorre no âmbito de um processo aberto pelo Cade há cerca de quatro anos. A investigação busca apurar possíveis práticas anticompetitivas relacionadas às restrições impostas pela companhia ao uso do Pix por aproximação em seus aparelhos.

O caso ganhou relevância à medida que o Pix se consolidou como um dos principais meios de pagamento do país. A modalidade por aproximação passou a ser considerada estratégica para bancos, fintechs e instituições financeiras que buscam ampliar as opções de pagamento digital oferecidas aos consumidores.

Investigação sobre concorrência

De acordo com as informações divulgadas por O Globo, o Cade investiga se a Apple criou barreiras que dificultaram a adoção do Pix por aproximação em seus smartphones. O foco da apuração está na forma como a empresa administrava o acesso à tecnologia necessária para a realização das transações.

A big tech permitia que bancos e instituições financeiras utilizassem o recurso dentro de seus aplicativos. No entanto, a utilização da tecnologia estava condicionada ao pagamento de uma taxa por cada transação realizada.

Essa política diferenciava os dispositivos da Apple dos aparelhos equipados com sistema Android, nos quais o recurso passou a ser disponibilizado gratuitamente para os bancos, facilitando a implementação da funcionalidade pelas instituições financeiras.

Possível mudança de cenário

A sinalização de um acordo com o Cade pode representar uma mudança importante na estratégia da empresa para o mercado brasileiro de pagamentos digitais. Caso as negociações avancem, usuários de iPhone poderão ter acesso ao Pix por aproximação sem a cobrança associada ao uso da tecnologia.

A discussão ocorre em um momento de expansão dos meios de pagamento instantâneo no Brasil. O Pix, criado pelo Banco Central, ampliou significativamente sua participação nas transações financeiras e vem incorporando novas funcionalidades para aumentar a praticidade dos pagamentos.

O entendimento entre Apple e Cade também pode encerrar um dos principais pontos de debate sobre concorrência no segmento de pagamentos móveis, tema que tem mobilizado autoridades reguladoras em diversos países diante do crescente papel das grandes empresas de tecnologia nos serviços financeiros.