Apple diz que interrompe vendas de produtos na Rússia

Reuters - A Apple Inc (AAPL.O) disse na terça-feira que interrompeu todas as vendas de produtos na Rússia em resposta à invasão russa da Ucrânia.



"Estamos profundamente preocupados com a invasão russa da Ucrânia e estamos com todas as pessoas que estão sofrendo como resultado da violência", disse a Apple em comunicado. "Estamos apoiando os esforços humanitários, fornecendo ajuda para a crise de refugiados e fazendo todo o possível para apoiar nossas equipes na região".

A empresa traçou uma série de ações em resposta à invasão, incluindo a interrupção de todas as exportações em seus canais de vendas no país. O Apple Pay e outros serviços foram limitados, disse a empresa. A mídia estatal russa, RT News e Sputnik News, não está mais disponível para download na Apple Store fora da Rússia.



Na terça-feira, usuários na Rússia ainda conseguiam acessar a loja online da Apple, mas tentativas de comprar um iPhone mostraram que eles não estavam disponíveis para entrega.

