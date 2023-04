Arábia Saudita desbanca Brasil no ranking de maiores exportadores do mundo e país perde posição

No último ano do governo Bolsonaro, o país caiu da 25ª posição para o 26º lugar no ranking das economias que mais exportam edit

Sputnik - Segundo dados divulgados pela Organização Mundial do Comércio (OMC), mesmo com uma boa taxa de exportação em 2022, o Brasil perdeu espaço entre os maiores exportadores do mundo.

No último ano do governo Bolsonaro, o país caiu da 25ª posição para o 26º lugar no ranking das economias que mais exportam, com as vendas sauditas superando as exportações do agronegócio brasileiro, relata o jornalista Jamil Chade no UOL.

O destaque aos sauditas não é à toa, visto que quem desbancou o Brasil em 2022 no ranking foi a economia do país do Oriente Médio.

Graças às vendas de barris de petróleo, Riad viu suas vendas subirem em 49% em apenas um ano. De uma venda total de US$ 276 bilhões (R$ 1,4 bilhões), em 2021, a Arábia Saudita passou a exportar US$ 410 bilhões (R$ 2 bilhões) em 2022.

A mídia destaca que outras economias tiveram um desempenho melhor, principalmente aquelas que contam em sua pauta com as exportações de petróleo por conta do conflito na Ucrânia.

