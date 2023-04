Arcabouço fiscal pode ser protocolado no Congresso na 3ª, diz Haddad

O envio formal da proposta aos parlamentares depende da Casa Civil e dos presidentes da Câmara e do Senado, disse o ministro da Fazenda edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (17) que acredita que o protocolamento do arcabouço fiscal no Congresso Nacional acontecerá na terça, mas ponderou que "pode ficar para depois".

Segundo Haddad, o envio formal da proposta aos parlamentares depende da Casa Civil e dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), também disse que o texto da proposta de novo arcabouço fiscal deve ser entregue ao Congresso na terça-feira e manifestou a expectativa de que seja aprovado na Casa dentro de 15 a 20 dias.

Mais cedo, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, havia dito que o texto do arcabouço já foi enviado à Casa Civil. (Com Reuters).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.