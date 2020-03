Armínio defende programa de renda mínima para 100 milhões de brasileiros

247 – A urgência de um programa de renda mínima universal foi defendida pelo economista Armínio Fraga, que sempre defende políticas liberais. O ex-dirigente do BC sugere que, além de incluir mais 1,3 milhão de famílias no Bolsa Família, o governo crie rapidamente um programa de renda mínima que beneficie, no total, até 100 milhões de brasileiros, pouco menos da metade da população do país, segundo aponta reportagem do Valor . “As pessoas precisam saber que, durante esta crise, terão dinheiro para comprar comida”, justificou.

"Arminio estima que as novas despesas possam custar ao Tesouro algo como 4% do Produto Interno Bruto (PIB), o equivalente a R$ 300 bilhões. O dinheiro pode vir da emissão de títulos públicos, isto é, do aumento da dívida pública. O uso de recursos das reservas cambiais é descartado porque, observou o economista, embora o volume atual seja considerado exagerado, por exemplo, pelo FMI, essa é uma conta sujeita a várias ponderações. Ademais, assinalou, internalizar dinheiro de reservas vendidas lá fora é uma operação que, no fim, envolve emissão de dívida", aponta ainda a reportagem.