Armínio Fraga defende impeachment de Bolsonaro

247 – O economista Armínio Fraga, que é ligado ao PSDB e ao capital financeiro nacional e internacional, defendeu neste domingo o impeachment de Jair Bolsonaro, em artigo publicado na Folha de S. Paulo. "Diante das dificuldades patentes neste início de 2021, o tema do impeachment entrou no radar, com manifestações abertas de atores de diferentes setores", escreveu Armínio.

"Inegavelmente não é bom sinal que um país esteja a toda hora 'impichando' seu presidente. Por outro lado, me parece bem mais grave que um país conviva com crimes de responsabilidade nos altos escalões de sua hierarquia. Intolerável mesmo. Sem essa intolerância fica impossível abraçar o Estado de Direito e o império da lei para todos, condição necessária para o pleno desenvolvimento de uma nação", pontuou. "Posso apenas dizer que, do ponto de vista econômico, social e institucional, os custos de mais do mesmo são imensos e insustentáveis."

