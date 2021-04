Armínio Fraga elogia Lula e a "excelente gestão" de Antônio Palocci e Henrique Meirelles

Principal economista do PSDB, Armínio Fraga elogia o primeiro mandato do ex-presidente Lula, que hoje é favorito para voltar à presidência da República edit

247 – O economista Armínio Fraga, principal nome do PSDB na área, publicou artigo neste domingo em que fez vários elogios ao primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "A reentrada de Lula na cena foi a notícia política mais importante dos últimos tempos. Muito se tem discutido sobre qual Lula vai aparecer, se eleito em 2022. Digo isso porque me parece óbvio que, na campanha, ele se moverá para o centro", disse ele.

"Discurso e entrevista recentes mostram o Lula de sempre, brilhante na oratória, criativo nas respostas, explorando o contraste com seu possível adversário para se conectar com as pessoas. Não se trata exatamente de um sarrafo muito alto, e Lula pulou por cima sem maiores esforços", afirmou.

Armínio também elogiou "a excelente gestão de Palocci, Meirelles e suas equipes e alguma ajuda do boom de commodities" e que "não surpreende, portanto, que a lembrança que as pessoas têm de Lula seja boa."

