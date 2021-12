Armínio Fraga se oferece para ser ministro da Economia de um futuro governo

Economista não disse, no entanto, com que presidente pretende colaborar edit

247 – "O economista Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central (BC), disse nesta terça-feira, 30, que aceitaria voltar ao governo federal como ministro da Fazenda. Mas, segundo ele, isso dependeria de algumas condições. Entre elas, haver apoio na condução da agenda econômica. Fraga, no entanto, não deixou claro em qual governo toparia entrar", aponta reportagem de Eduardo Laguna e Adriana Fernandes, no Estado de S. Paulo.

"Como tem uma história ligada aos tucanos, uma hipótese seria que Fraga poderia se juntar eventualmente ao time de João Doria, pré-candidato do PSDB à presidência e que já anunciou o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, como um dos seus articuladores econômicos. Questionado sobre o assunto, Doria disse que 'Arminio Fraga é sério e competente, tem minha amizade e admiração. Mas não há nenhum entendimento nosso com ele neste momento'", informam os jornalistas.

