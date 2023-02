Armínio não reconhece fracasso Temer/Bolsonaro e agride Lula e Dilma

Apoie o 247

247 - O ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga diz que Luiz Inácio Lula da Silva não é o único no Brasil a considerar que os juros estão elevados, mas afirma que a instituição precisa de ajuda para melhorar condições da economia e avançar para uma queda nas taxas.

Armínio admite que os juros são altos, mas ataca as críticas do presidente Lula à gestão do Banco Central pelo economista Roberto Campos Neto. "A solução para tentar reduzi-los não passa por dar declarações que reduzem a confiança dos agentes econômicos na capacidade do governo de manejar de forma responsável as contas públicas", declarou Fraga à jornalista Malu Gaspar do Globo.

Para Armínio, as críticas de Lula ao BC e seu presidente, Roberto Campos Neto, provocam muitas dúvidas em relação à disposição do governo de manter a disciplina fiscal.

Armínio parte para o ataque também à ex-presidente Dilma: "O que a gente está vendo é uma ameaça de voluntarismo, que é Dilma.2, que está fadada ao insucesso, e que pode atrapalhar tudo de bom que esse governo pode fazer".

