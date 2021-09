Arrecadação atinge R$ 146,4 bilhões em agosto, a maior desde 1995

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - A Receita Federal informou nesta quinta-feira (23/9) que a arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais atingiu R$ 146,463 bilhões em agosto. O resultado representa aumento real de 7,25%, na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando a arrecadação foi de R$ 136,556 bilhões (valor já corrigido pela inflação).

O resultado é recorde para meses de agosto, de acordo com a série histórica, que começou em 1995. Essa, portanto, é a maior arrecadação para o mês em 27 anos. Conforme a Receita, a aceleração é decorrente da retomada econômica influenciada pelo avanço da vacinação em massa. As vendas de bens, por exemplo, cresceram 7,1%, e o setor de serviços cresceu 17,8%.

Com isso, nos oito primeiros meses deste ano, segundo os dados oficiais, a arrecadação federal somou R$ 1,199 trilhão (valor corrigido pela inflação), o que representa alta real de 23,53% na comparação com o mesmo período do ano passado (R$ 997,785 bilhões).

PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE