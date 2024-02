Arrecadação federal de impostos surpreende e cresce 6% no mês de janeiro

Apoie o 247

247 – No primeiro mês do ano, a arrecadação federal de impostos apresentou um crescimento inesperado de 6%, totalizando R$ 280 bilhões, conforme indicado pela prévia divulgada pelo portal Siga Brasil. Essa cifra superou as projeções iniciais e atraiu a atenção dos analistas econômicos, evidenciando um desempenho robusto nas receitas, segundo reportagem da Folha de S. Paulo.

Os líderes econômicos, incluindo o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressaram surpresa e satisfação com os resultados. Ceron destacou que o montante arrecadado ultrapassou as expectativas.

Técnicos do governo ressaltam a presença de fatores estruturais no desempenho das receitas, além do impacto extraordinário da mudança na tributação dos fundos dos super-ricos. A prévia da arrecadação, analisada pelo economista da área fiscal da XP Investimentos Tiago Sbardelotto, revelou um montante R$ 10 bilhões superior ao previsto no Orçamento de 2024.

