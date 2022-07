"As coisas estão transbordando", diz Horácio Lafer Piva, ex-presidente da Fiesp e conselheiro da Klabin

Apoie o 247

ICL

247 – O repúdio empresarial ao golpismo de Jair Bolsonaro transbordou. A avaliação é do empresário Horácio Lafer Piva, ex-presidente da Fiesp e conselheiro do grupo Klabin. "O empresário Horácio Lafer Piva acredita que a mobilização da sociedade, por meio de manifestos que começaram a proliferar, é a melhor arma para combater os ataques do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) ao sistema eleitoral, às instituições e à democracia do país", aponta reportagem do Valor .

"Neste momento não tem empresário, jurista ou artista, é a defesa de todos, das pessoas que começam a prestar mais atenção e perceber que as coisas estão transbordando”, disse ele, que está entre os cerca de 3 mil que já assinaram o manifesto em defesa da democracia, divulgado ontem pela Faculdade de Direito da USP. “As Forças Armadas estão na linha de provar qual será a sua posição nos próximos dois meses”, acrescenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE