Associação de Funcionários do BNDES critica extinção do PIS-Pasep pelo governo

247 - A associação de funcionários do BNDES quer ajustes na Medida Provisória 946. A medida acaba com o fundo PIS-Pasep e transfere seu patrimônio de cerca de 20 bilhões de reais para o FGTS.

A reportagem da revista Veja destaca que "a matéria foi apresentada como lastro para que o governo autorizasse saques de até 1.045 reais por trabalhador, no FGTS. O problema, na avaliação da entidade, é que a medida retira fontes importantes de financiamento do BNDES, que podem fragilizar as políticas do banco no pós-pandemia."

A matéria ainda acrescenta que "o governo não quer alterar a MP, mas o deputado Gastão Vieira apresentou uma emenda para tentar frear o ímpeto do Planalto e mostrar aos parlamentares o “erro” que será “cometido ao se retirar recursos do BNDES em um momento crucial de crise."

