Associação de investidores vai ao Judiciário com pedido de cancelamento da privatização da Eletrobrás

De acordo com a Associação Brasileira de Investidores (Abradin), investidores estão sendo "gravemente prejudicados" no processo de privatização da empresa edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Associação Brasileira de Investidores (Abradin) entrou com um pedido de liminar, contra o processo de privatização da Eletrobrás. De acordo com a entidade, investidores estão sendo "gravemente prejudicados" na operação. A ação civil pública com pedido de tutela de urgência foi apresentada à 6ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A informação foi publicada nesta sexta-feira (10) pelo jornal Valor Econômico.

A Abradin afirmou que a admitnistração da Eletrobrás está coordenando o processo de forma contrária aos interesses da companhia e dos seus acionistas minoritários. A Abradin é representada pelo escritório Monteiro de Castro Setoguti Advogados.

Segundo o documento, "o prosseguimento do processo de privatização causará graves prejuízos à companhia e aos investidores da Eletrobrás". "Os prejuízos aos acionistas minoritários da Eletrobras serão severos e irreversíveis", continuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE