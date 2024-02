Autoridades do BRICS apoiam proposta de sistema próprio de pagamentos durante reunião em SP

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik Brasil - Os chefes dos ministérios da Economia e dos Bancos Centrais dos países membros do grupo BRICS saudaram a possibilidade de efetuar pagamentos através de meios independentes ao se reunirem na cidade de São Paulo, informou nesta quarta-feira (28) o vice-ministro das Finanças russo, Ivan Chebeskov, à Sputnik.

"A maioria dos países disse que os pagamentos em moedas nacionais são o que o BRICS precisa", destacou Chebeskov.

continua após o anúncio

Chebeskov lembrou que o Ministério das Finanças russo defende a criação de uma plataforma digital comum para unir as moedas digitais dos bancos centrais e os sistemas nacionais de transmissão de mensagens financeiras do BRICS, facilitando a comunicação entre os bancos, canais de pagamento e transmissão de mensagens independentes.

"De uma forma geral, foi apoiado o conceito de negociação em moedas nacionais e a possibilidade de efetuar pagamentos através de canais independentes", disse ele, que acrescentou que a maioria dos Estados do BRICS também acolheu favoravelmente a ideia de abandonar o dólar no comércio.

continua após o anúncio

A Rússia assumiu a presidência do BRICS em 1º de janeiro. Inicialmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o grupo define-se como uma associação de mercados emergentes e países em desenvolvimento, fundada em laços históricos de amizade, solidariedade e interesses partilhados.

No ano passado, o grupo convidou Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã a aderirem. Esses países, exceto a Argentina (que abdicou do grupo com a eleição do atual presidente, Javier Milei), tornaram-se membros plenos em 1º de janeiro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: