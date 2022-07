Auxílio Brasil de R$ 600 já chega defasado às famílias brasileiras

Apoie o 247

ICL

247 - O novo Auxílio Brasil, no valor de R$ 600, ainda nem foi pago mais já chegará defasado às famílias brasileiras, por conta da inflação descontrolada, informa a Folha de S. Paulo.

O governo Jair Bolsonaro (PL), de forma eleitoreira, conseguiu no Congresso Nacional o acréscimo de R$ 200 ao benefício, passando de R$ 400 para R$ 600. Os brasileiros, no entanto, não devem conseguir voltar a consumir itens básicos como carne, leite e seus derivados, por exemplo.

"O benefício extra não comprará o mesmo que o brasileiro comprava em 2020, quando o auxílio emergencial de R$ 600 foi pago por causa da pandemia de coronavírus e elevou a aprovação do governo Bolsonaro. Naquele ano, com R$ 200 no supermercado, o consumidor levava para casa 18 itens, incluindo arroz, feijão, carne, leite, ovos, queijo mozarela, macarrão, bolacha e alguns legumes", diz a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os mesmos itens em 2022 custam, segundo a cesta básica do Procon-SP (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) e do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), mais de R$ 300. Os R$ 600 de 2020 representam atualmente R$ 491,72, segundo cálculos de Matheus Peçanha, pesquisador e economista do Ibre (Instituto de Brasileiro de Economia), da FGV (Fundação Getulio Vargas), feitos a pedido da Folha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE