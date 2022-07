Auxílio Brasil seria suficiente para comprar uma cesta básica em apenas 3 capitais brasileiras

Com os R$ 600 do benefício, é possível ter produtos essenciais apenas em Aracaju (SE), em Salvador (BA) e em João Pessoa (PB) edit

247 - O governo Jair Bolsonaro (PL) pretende aumentar de R$ 400 para R$ 600 a parcela do Auxílio Brasil até o final deste ano. Mas o valor seria suficiente para comprar uma cesta básica em apenas três das 17 capitais brasileiras onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (Dieese) faz pesquisas mensais. A pesquisa foi realizada pela GloboNews com base na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA) de junho.

De acordo com os números do Dieese, com R$ 600, é possível comprar uma cesta básica apenas em Aracaju (SE), Salvador (BA) e João Pessoa (PB). Nas outras 14 capitais, o valor dos produtos essenciais varia de R$ 611,79, em Natal (RN), até R$ 777,01, em São Paulo (SP).

