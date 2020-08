Auxílio emergencial: confira o calendário de pagamentos da semana

247 - Esta semana, a Caixa Econômica Federal continua os depósitos e liberações de saques do primeiro ciclo do novo calendário do auxílio emergencial de R$ 600 concedido pelo Governo Federal. As parcelas são disponibilizadas nas poupanças sociais digitais criadas pela Caixa.

Esta semana serão feitos pagamentos da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcelas para poupanças digitais de beneficiários nascidos em setembro, que recebem já nesta segunda, 17, nascidos em outubro, que recebem na quarta, 19, e nascidos em novembro, que recebem na sexta, 21.

No sábado, 22, será liberado o saque das mesmas parcelas aos beneficiários nascidos em junho, que já estão com o dinheiro disponibilizado no Caixa Tem desde o dia 7 deste mês.

Quem recebeu a primeira parcela em abril receberá a quarta parcela, quem recebeu a primeira parcela em maio receberá a terceira parcela, quem recebeu a primeira parcela em junho receberá a segunda parcela e quem ainda não recebeu a primeira parcela receberá

Já os beneficiários do Bolsa Família, que recebem o auxílio emergencial por meio de outro calendário, os depósitos da 5ª parcela terão início nesta terça, 18, seguindo o mesmo calendário do programa de renda nacional. Confira:

NIS de final 1 – 18/08

NIS de final 2 – 19/08

NIS de final 3 – 20/08

NIS de final 4 – 21/08

NIS de final 5 – 24/08

NIS de final 6 – 25/08

NIS de final 7 – 26/08

NIS de final 8 – 27/08

NIS de final 9 – 28/08

NIS de final 0 – 31/08

