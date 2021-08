Auxílio Emergencial: mulheres chefes de família receberão benefício de forma retroativa

247 - A partir desta sexta-feira (06), mais de 110 mil mulheres que criam seus filhos sozinhas irão receber de forma retroativa o Auxílio Emergencial 2021. De acordo com o Ministério da Cidadania, os pagamentos foram liberados para este público após reprocessamento de cadastros.

As mães-solo vão receber todas as parcelas de R$ 375 a que têm direito, em uma única transferência nas contas sociais digitais. As mães cadastradas no Bolsa Família terão os pagamentos realizados dentro do calendário regular do programa.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.