Avibras pede recuperação judicial e demite mais de 400 funcionários

247 - A Avibras Aeroespacial, principal fabricante brasileira de sistemas pesados para o mercado de Defesa, entrou nesta sexta-feira (18) em regime de recuperação judicial, e precisou demitir 420 funcionários. O quadro remanescente de pessoal é de 900 funcionários atualmente. É a terceira vez que a empresa renegocia dívidas no Judiciário. Antes tinha acontecido em 1990 e em 2008. O valor da recuperação é estimado em R$ 570 milhões.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o processo está sendo ajuizado no fórum de Jacareí, no Vale do Paraíba, onde fica a sede do grupo Avibras.

A empresa produz o sistema lançador de foguetes e mísseis Astros-2020, veículos blindados e equipamentos eletrônicos de emprego militar.

A Avibras atende às Forças Armadas do Brasil, exporta para países do Oriente Médio, Ásia e América Latina.

O advogado Nelson Marcondes, responsável por protocolar a recuperação judicial da companhia, disse que a pandemia foi a principal responsável pelo atual momento da empresa.

"A empresa tentou segurar o máximo que conseguiu, mas já estamos vendo o mercado se movimentando novamente e a Avibras tem grandes perspectivas de contratos que estão sendo trabalhados", afirma Marcondes.

