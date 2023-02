Balança comercial brasileira encerra janeiro com melhor resultado para o mês desde 2006

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou superávit comercial de 2,717 bilhões de dólares em janeiro, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e serviços nesta quarta-feira, melhor resultado para o mês desde 2006. O dado veio ligeiramente abaixo da expectativa do mercado, que apontava saldo positivo de 3 bilhões de dólares na balança comercial do primeiro mês do ano, segundo pesquisa Reuters.

O saldo da balança comercial do mês passado foi melhor que o observado em janeiro de 2022, quando o resultado ficou negativo em 59 milhões de dólares. No mês passado, as exportações ficaram em 23,137 bilhões de dólares, alta de 11,7% na comparação com janeiro de 2022. As importações fecharam janeiro em 20,420 bilhões de dólares, recuo de 1,7% ante mês equivalente do ano anterior.

A dinâmica das exportações no mês foi explicada por uma alta de 5,6% nos preços dos produtos, enquanto o volume vendido subiu 9,5%.

No recorte por atividade econômica, houve avanço nas exportações da indústria extrativa (+22,3%), especialmente nos embarques de petróleo, e crescimento também da indústria de transformação (+9,9%) e agropecuária (+4,6%).

No caso das importações, houve queda de 1,6% no volume comprado no mês, ao passo que o preço dos produtos subiu 5%.

