Balança comercial brasileira tem superávit de US$ 6,527 bi em janeiro, diz MDIC

Reuters - A balança comercial brasileira acumulou superávit de 6,527 bilhões de dólares em janeiro, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgados nesta quarta-feira.

O desempenho foi resultado de exportações de 27,016 bilhões de dólares, contra importações de 20,490 bilhões de dólares.

Pesquisa da Reuters com economistas apontava expectativa de saldo positivo de 7,350 bilhões de dólares para janeiro.

A Secex, ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), estima para 2024 um superávit comercial de 94,4 bilhões de dólares, o que representaria um recuo de 4,5% em relação ao verificado no ano passado.

A projeção é de que as exportações brasileiras este ano atinjam 348,2 bilhões de dólares, um valor 2,5% superior ao visto em 2023, enquanto as importações devem somar 253,8 bilhões de dólares, 5,4% acima do visto no ano passado. As projeções foram atualizadas em janeiro.

