Balança comercial brasileira tem superávit de US$ 8,225 bi em abril, diz ministério

SÃO PAULO (Reuters) - A balança comercial brasileira registrou superávit de 8,225 bilhões de dólares em abril, segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) nesta terça-feira.

Pesquisa da Reuters com economistas apontava expectativa de saldo positivo de 8,6 bilhões de dólares para o período.

Conforme a Secretaria de Comércio Exterior do MDIC, o resultado em abril representa uma alta de 5,5% em relação ao do mesmo mês do ano anterior, na comparação pelo saldo médio por dia útil.

As exportações somaram 27,365 bilhões de dólares no mês passado, enquanto as importações atingiram 19,140 bilhões de dólares.

De acordo com os dados do MDIC, um dos destaques de abril foi a alta de 38,3% em volume exportado para a Argentina, sendo que, em dólares, o aumento foi de 2,2%. Segundo o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Herlon Brandão, a alta se deve principalmente a produtos como soja e energia elétrica.

"A Argentina é grande produtora de soja, mas tem importado a soja do Brasil para abastecer suas plantas processadoras do produto. A Argentina é um dos maiores produtores globais de biodiesel, e ela precisa deste produto para o biodiesel", disse Brandão em entrevista coletiva, citando ainda o crescimento das vendas do Brasil para o país vizinho de autopeças, tubos, veículos e energia elétrica.

"Tanto soja quanto energia elétrica, eu associo a uma questão hídrica. Como o país enfrentou uma quebra de safra de soja por questão de seca, isso também afeta a geração de energia elétrica e há maior necessidade da Argentina de compra destes produtos."

No acumulado de 2023 até abril, o saldo da balança comercial brasileira está positivo em 24,069 bilhões de dólares.

