Balança comercial do Brasil registra superávit de US$ 7,82 bilhões em maio

247 - A balança comercial brasileira encerrou o mês de maio com superávit de US$ 7,82 bilhões, equivalente a cerca de R$ 39,39 bilhões, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (3) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

De acordo com informações publicadas originalmente pela Folha de S.Paulo, o saldo positivo foi impulsionado pelo crescimento das exportações brasileiras, que continuaram superando o volume de importações ao longo do período. O desempenho ficou ligeiramente acima das expectativas do mercado financeiro.

Os números oficiais mostram que as exportações alcançaram US$ 31,90 bilhões (R$ 160,69 bilhões) em maio. O valor representa uma alta de 6,6% em relação ao mesmo mês de 2025, refletindo a expansão das vendas brasileiras ao exterior.

Exportações avançam acima das importações

As importações também registraram crescimento no período analisado. Segundo o MDIC, as compras realizadas pelo Brasil no mercado internacional somaram US$ 24,08 bilhões (R$ 121,3 bilhões), um aumento de 5,3% na comparação com maio do ano passado.

A diferença entre os valores exportados e importados resultou no superávit de US$ 7,82 bilhões registrado no mês. O saldo comercial positivo é um dos principais indicadores acompanhados por investidores e agentes econômicos para avaliar o desempenho do comércio exterior brasileiro.

O resultado reforça a trajetória de expansão das trocas comerciais do país, sustentada pelo avanço das exportações em ritmo superior ao das importações durante o período.

Resultado supera estimativas do mercado

O desempenho divulgado pelo governo federal ficou acima das projeções dos analistas consultados pela agência Reuters. A expectativa do mercado apontava para um superávit de US$ 7,65 bilhões em maio.

Com isso, o saldo efetivamente registrado superou a estimativa em cerca de US$ 170 milhões, indicando um desempenho melhor do que o esperado pelos especialistas.

Os dados do MDIC evidenciam a continuidade do saldo positivo da balança comercial brasileira, impulsionado pela combinação entre crescimento das exportações e expansão mais moderada das importações.