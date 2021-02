Bancários criticam possível auxílio de R$ 200: "menos de um terço da cesta básica"

O governo Bolsonaro planeja reduzir em três vezes o valor do benefício. A medida alcança menos da metade dos beneficiários do auxílio emergencial concedido ano passado edit

247 - O auxílio emergencial poderá ser reduzido este ano para R$ 200, em apenas três parcelas e só a 30 milhões de pessoas. Em 2020, o benefício foi pago a 67,9 milhões de brasileiros no valor de R$ 600.

Responsáveis pelo pagamento do benefício, de abril até o mês passado, os bancários da Caixa Econômica Federal reagiram com indignação ao plano do governo de Jair Bolsonaro, que resiste ao restabelecimento do auxílio no valor inicial, apesar da crise econômica e das indicações de recrudescimento da pandemia.

“Estes R$ 200 correspondem a menos de um terço do custo da cesta básica”, observa o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae), Sergio Takemoto.

“E 30 milhões de pessoas não chegam nem à metade da quantidade de beneficiários do auxílio emergencial [em 2020]. O país tem mais de 60 milhões de brasileiros que ou estão desempregados ou são trabalhadores que tiveram a renda drasticamente reduzida. Muitos ficaram sem recursos inclusive para comer”, acrescenta.

