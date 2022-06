Bancários se reúnem em defesa da Caixa e de outros patrimônios do país

Apoie o 247

Fenae - Começa nesta quarta-feira (8), às 18h, o 38º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa Econômica Federal, o maior banco público da América Latina. Trabalhadores de todo o país se reúnem para definições de pautas de interesse da categoria como também de toda a sociedade brasileira, a exemplo da defesa da Caixa 100% pública e da preservação de outros patrimônios da nação.

“Os empregados e empregadas da Caixa precisam estar unidos neste momento em que os direitos de nossa categoria estão sendo retirados e o papel social da Caixa sendo fragilizado”, destaca o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), Sergio Takemoto. Após dois anos de debates e plenárias no formato virtual em virtude da pandemia da Covid-19, o Conecef volta ao presencial [em São Paulo] e será realizado de forma híbrida, com o tema “Caixa Pública Sim, Social Sempre!”.

A renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e a manutenção de direitos conquistados pelos bancários da Caixa são os eixos principais do congresso, que vai até a próxima sexta-feira (10). Os resultados dos debates no Conecef serão consolidados em pauta de reivindicações específicas dos empregados da Caixa Econômica para a Campanha Nacional do setor.

DIMENSÃO DO CONGRESSO — A abertura do 38º Conecef será realizada de forma conjunta com o 33º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, o 28º Congresso Nacional dos Funcionário do Banco do Nordeste do Brasil, o 14º Congresso dos Funcionários do Banco da Amazônia e o 2º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Este ano, cerca de 200 delegados participarão presencialmente do Conecef e outros 200, de forma online [por plataforma eletrônica de videoconferência e de votação]. Os debates serão divididos em quatro eixos: 1. Defesa dos bancos e empresas públicas / Defesa da Caixa 100% Pública; 2. Saúde e condições de trabalho, incluindo o plano de saúde dos empregados (Saúde Caixa) / Fundo de Previdência dos empregados (Funcef); 3. Manutenção dos direitos atuais e conquistas de novos / Mais contratações; e 4. Organização sindical e defesa da democracia.

