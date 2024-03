Banco Asiático quer aumentar investimentos no Brasil para ligação com Pacífico, diz presidente

Apoie o 247

Reuters - O presidente do Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura (AIIB, na sigla em inglês), Jin Liqun, afirmou nesta segunda-feira que o banco pretende aumentar exponencialmente o investimento em projetos de infraestrutura no Brasil, especialmente nas áreas de ferrovias na conexão com o oeste do país e a ligação com o Pacífico.

"Até agora, realizamos projetos que não são muito grandes, mas se houver um grande projeto de infraestrutura, como uma ferrovia, que seja importante para o seu país, ou se houver projetos de conectividade indo para o oeste para alcançar o Pacífico, isso não é um problema para nós. Ficaremos mais do que felizes em fornecer financiamento para projetos de grande porte", afirmou Liqun depois de um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O presidente do AIIB afirmou que o banco, até o momento, tem apenas três projetos de 350 milhões de dólares no Brasil, e que considera um investimento muito baixo.

A ligação com o Pacífico é uma das apostas no Brasil nas proposta de integração regional apresentada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, no final de 2023. O projeto prevê a construção de cinco rotas que abrirão caminho do Brasil até o Pacífico e reduziriam em até 7 mil quilômetros o trajeto até a Ásia.

Já há a previsão de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), além de promessas do banco dos Brics.

Criado em 2015 pela China, o AIBB tem hoje a participação de 18 países como membros fundadores, incluindo o Brasil.

