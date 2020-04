Banco Central aponta recessão catastrófica em 2020, com queda de 5,5% do PIB brasileiro, em live da XP

Em transmissão no youtube, no canal da corretora XP, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto disse que trabalha com um cenário devastador para a economia brasileira, com uma depressão de 5,5% edit

247 – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, revelou um cenário devastador para a economia brasileira, em 2020, numa live no canal da corretora XP no Youtube. Nela, ele disse trabalhar com um cenário de queda de 5,5% do PIB brasileiro – o que seria a maior recessão de todos os tempos. Campos Neto também disse que as vendas com cartões, de um indicador Cielo, chegaram a cair 90% nas primeiras semanas após o coronavírus. Confira algumas tabelas selecionadas pelo analista financeiro Jordan Lima e também o vídeo:

Estimativa de crescimento na apresentação do Roberto Campos Neto.



(The Economist Intelligence Unit) https://t.co/F5fVfq8Qoj pic.twitter.com/MFM0PqcqiP — Jordan Lima (@JordanFariaLima) April 4, 2020

Indicador Cielo de vendas pic.twitter.com/fIwLIqbQhQ — Jordan Lima (@JordanFariaLima) April 4, 2020

Saída de recursos de mercaodos emergentes é o maior registrado na história.



Apresentação RCN, BCB. pic.twitter.com/nQeb3e4YX5 — Jordan Lima (@JordanFariaLima) April 4, 2020





