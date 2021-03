Banco Central autoriza transferências financeiras pelo WhatsApp

O aplicativo poderá funcionar como iniciador de pagamentos e as transações serão feitas entre as contas dos clientes nas instituições financeiras em que já são correntistas edit

247 - O Banco Central concedeu nesta terça-feira (30) autorização para efetuação de pagamentos e transferências financeiras via WhatsApp. A empresa Facebook Pagamentos do Brasil foi aprovada como um “iniciador de pagamentos”.

O BC permitiu, portanto, que o WhastApp inicie as transações entre contas dos clientes nas instituições financeiras em que já são correntistas. A credencial que deverá ser utilizada no aplicativo é o número do cartão de débito ou pré-pago de bandeiras Visa ou MasterCard.

"O BC acredita que as autorizações concedidas poderão abrir novas perspectivas de redução de custos para os usuários de serviços de pagamentos", argumentou o órgão em nota à imprensa.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.